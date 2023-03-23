Лучше держать язык за зубами: астрологи рассказали, какие события обрушатся на все знаки зодиака 24 марта

Также астрологи советуют Тельцам заняться делами, которые быстро можно закончить, так как у них все будет получаться. А вот Близнецам стоит стать повнимательнее, чтобы не проворонить возможность поймать удачу за хвост. Им крупно повезет, если они прислушаются к советам.

Раков ждут необычные дела. А даже если они возьмутся за какие-то примитивные занятия, то способ будет оригинальным. В этот день Львам следует следить за своими словами и не позволять себе болтать лишнее: отношения с окружающими могут быть сильно испорчены.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Примечательно, что Девы осознают, что довольно смышленые. Весам в свою очередь удастся найти единомышленников для того, чтобы решить сложные дела.

В этот день Скорпионы окажутся на пороге судьбоносных решений. Настанет час, когда решение придется принять. Стрельцов ждет приятное событие, которые им прогнозировали ранее. А то, что будет запланировано на этот день, обязательно исполнится в будущем.

Козерогам необходимо что-то поменять в привычной жизни. Водолеи смогут поверить в себя, а Рыбы закончат дела, которые долго нуждались в решении, сообщает телеканал «Мир 24».