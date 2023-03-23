Конфликт возникнет внезапно: Тамара Глоба предрекла людям новые трудности в ближайшие дни

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По словам Глобы, Девы должны быть подготовлены. Им лучше сделать все, чтобы избежать встреч со своей второй половинкой, так как это может разрушить их отношения, буквально стерев в пыль. Отмечается, что представители этого знака зодиака имеют повышенный шанс серьезно поссориться с любимым человеком. Примечательно, что причем конфликт возникнет внезапно на ровном месте.

Также астролог добавила, что Девы в этот день должны быть особенно внимательны во время работы с бумагами, пишет rsute.