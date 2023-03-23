Все налажено: Мишустин сделал громкое заявление о работе банковских карт в России

В 2022 году на Россию было наложено много санкций. некоторые усложнили жизнь простых граждан. Одной из проблем стало то, что банковские карты MasterCard и Visa, выданные россиянам, теперь не работают за границей. Visa и Mastercard покинули рынок РФ. Но это не повлияло на внутренние операции — деньги доступны клиентам и могут использоваться для оплаты, переводов и снятия.
Теперь премьер-министр России Михаил Мишустин во время ежегодного выступления правительства в Госдуме сделал заявление, которое касалось этой ситуации. Он прокомментировал работу банковских карт, которые находятся на руках у граждан.
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Мишустин пояснил, что на данный момент Центробанк уже наладил работу кредитных организаций, валютного и фондового рынков.
«Оплата товаров, услуг, переводы проходят как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, работают. Удалось уменьшить и инфляционное давление, сохранить устойчивость банковского сектора», — заявил политический деятель.