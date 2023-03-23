Все налажено: Мишустин сделал громкое заявление о работе банковских карт в России

Теперь премьер-министр России Михаил Мишустин во время ежегодного выступления правительства в Госдуме сделал заявление, которое касалось этой ситуации. Он прокомментировал работу банковских карт, которые находятся на руках у граждан.

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Мишустин пояснил, что на данный момент Центробанк уже наладил работу кредитных организаций, валютного и фондового рынков.