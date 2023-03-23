Кому запрещено есть огурцы: ответ вас удивит

Огурец — прекрасный диетический продукт, он более, чем на 90% состоит из воды, имеет в своем составе клетчатку, витамины и минеральные вещества.

В свежем виде овощ полезен при повышенном холестерине и нарушенном углеводном обмене. Он нормализует работу кишечника и помогает справляться с отеками. Огурцы можно есть хоть каждый день: в сутки рекомендуется употреблять не более трех штук.

Огурец всем хорош, но имеются и противопоказания. Кормящим матерям, а также тем, кто страдает болезнями почек и желудочно-кишечного тракта налегать на огурцы не рекомендуется.

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Источник: belnovosti.by