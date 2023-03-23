Дополнительная прибавка — уже решено: Мишустин обрадовал россиян повышением пенсии

Пенсионерка

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о повышении выплат для пожилых россиян с 1 апреля вдобавок к индексации.

В России существуют выплаты для пенсионеров, а также различные льготы. Примечательно, что пенсия индексируется каждый год. Но теперь российские власти решили дополнительно увеличить социальные пенсии уже с 1 апреля. И это будут выплаты вдобавок к индексации, которая была в июне прошлого года.

Отмечается, что рост таких выплат за год превысит 13,5%, об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

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Также он добавил, что это решение поспособствует повышению уровня пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек.

«Сохраним действующие меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», — цитирует главу правительства ТАСС.

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