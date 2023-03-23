Отмечается, что рост таких выплат за год превысит 13,5%, об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

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Также он добавил, что это решение поспособствует повышению уровня пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек.