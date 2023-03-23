В России существуют выплаты для пенсионеров, а также различные льготы. Примечательно, что пенсия индексируется каждый год. Но теперь российские власти решили дополнительно увеличить социальные пенсии уже с 1 апреля. И это будут выплаты вдобавок к индексации, которая была в июне прошлого года.
Отмечается, что рост таких выплат за год превысит 13,5%, об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
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Также он добавил, что это решение поспособствует повышению уровня пенсионного обеспечения почти 4 миллионов человек.
«Сохраним действующие меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», — цитирует главу правительства ТАСС.