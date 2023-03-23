Кошелек разбухнет от денег: раскрыты три знака зодиака, которые сорвут куш до конца марта

Весна для многих становится временем перемен. Астрологи сообщили, что март еще принесет успех некоторым знакам зодиака. Последняя неделя месяца будет особенно плодотворной для трех знаков зодиака. Эксперты раскрыли, кому новолуние в Овне и Плутон в Водолее принесет удачу и карьерные успехи.
Козерог
В список попали Козероги. Начиная с 23 марта до 26 марта этому знаку зодиаку очень повезет. Астрологи отмечают, что нужно дождаться выгодных предложений и довериться своей интуиции. Представителей этого знака зодиака впереди может ждать амбициозный проект. Эксперты рекомендуют собрать свои все силы, чтобы проявить себя в лучшем свете.
А самым приятным станет то, что Козероги смогут закрыть свои долги. Их финансовые проблемы начнут решаться.
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Весы
Также наступит благоприятный период для Весов. Их ждут предложения о новой работе, которая станет перспективной и поможет избавиться от финансовых трудностей. Однако нужно учесть, что потребуется максимальная ответственность.
«Звезды рекомендуют проявить фантазию и креативность. Прислушивайтесь к советам близких и не упускайте возможности проявить себя», — пишет источник.
Телец
Счастливчиками недели также станут Тельцы. Астрологи даже не исключено, что они могут получить премию. Также возможно неожиданное поступление денег. Представители этого знака зодиака могут забыть о проблемах и начать двигаться в сторону своей мечты. А в конце марта их ждут переговоры и успешные сделки, пишет Santeplusmag.com