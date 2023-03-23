Кошелек разбухнет от денег: раскрыты три знака зодиака, которые сорвут куш до конца марта

Козерог

В список попали Козероги. Начиная с 23 марта до 26 марта этому знаку зодиаку очень повезет. Астрологи отмечают, что нужно дождаться выгодных предложений и довериться своей интуиции. Представителей этого знака зодиака впереди может ждать амбициозный проект. Эксперты рекомендуют собрать свои все силы, чтобы проявить себя в лучшем свете.

А самым приятным станет то, что Козероги смогут закрыть свои долги. Их финансовые проблемы начнут решаться.

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Весы

Также наступит благоприятный период для Весов. Их ждут предложения о новой работе, которая станет перспективной и поможет избавиться от финансовых трудностей. Однако нужно учесть, что потребуется максимальная ответственность.

«Звезды рекомендуют проявить фантазию и креативность. Прислушивайтесь к советам близких и не упускайте возможности проявить себя», — пишет источник.

Телец

Счастливчиками недели также станут Тельцы. Астрологи даже не исключено, что они могут получить премию. Также возможно неожиданное поступление денег. Представители этого знака зодиака могут забыть о проблемах и начать двигаться в сторону своей мечты. А в конце марта их ждут переговоры и успешные сделки, пишет Santeplusmag.com