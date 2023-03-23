Приятные новости: МРОТ повысят на 18,5%

С 1 января следующего года россиян, получающих минимальную оплату труда, ждет существенное увеличение дохода. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что прибавка составит 18,5%.

«Задача на текущий год — это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года — на 18,5%», — говорит Мишустин.

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Источник: ТАСС, vnimanie.pro