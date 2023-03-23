Серьезная проверка с 23 марта: авто будут эвакуировать за распространенную неисправность

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Это мероприятие имеет название «Технический контроль», во время которого дорожные полицейские будут наказывать тех, кто управляет транспортным средством с неисправными фарами, об этом пишет сайт «Санкт-Петербург».

Поясняется, что светотехника должна соответствовать комплектации, которая была установлена заводом-изготовителем. При выявлении нарушения автомобиль будет эвакуирован.