Как правильно приготовить чай с лимоном

О пользе чая с лимоном знают все, но не все умеют его готовить. Специалисты утверждают: если положить лимон в кипяток, то почти все его полезные свойства будут уничтожены.

Чтобы напиток получился не только вкусным, но и полезным, нужно добавлять лимон в самом конце: когда заварка остынет до 40–60 градусов. Правильно приготовленный чай благотворно влияет на давление, нормализует кислотность желудка и повышает защитные функции организма.

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Источник: belnovosti.by