Зачем опытные хозяйки забивают гвозди в лимон

Возможно, не все знают, но опытные хозяйки используют лимон не только в кулинарии, но и для хозяйства. Дело в том, что лимонный сок — отличное удобрение для комнатных растений, но в нем не хватает железа.

Поэтому садоводы вбивают в лимон несколько гвоздей и оставляют в сухом месте на 12 часов. В это время из гвоздей в лимон входит оксид железа.

Далее гвозди нужно вынуть, а овощ выжать в воду. Полученной смесью хозяйки обрызгивают растения — тогда они растут быстро и не знают проблем.

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