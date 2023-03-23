Счастливые и беззаботные: стало известно, женщины какого знака зодиака живут в гармонии и балансе

Астрологи отмечают, что такие девушки зачастую увлечены изучением психологией и философией. А опыт в этих науках они используют в жизни. Это позволяет лучше других адаптироваться в окружающем мире.

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Также отмечаются, что девушки, рожденные под знаком Весов, ласковые и беззаботные, поэтому с ними достаточно просто найти общий язык. Эти представительницы прекрасного пола знают о своих достоинствах и недостатках, но не зацыкливаются на них.

Эксперты добавили, что в них есть большая сила духа и способность ненавязчиво настоять на своем. Таким образом они чаще всего оказываются в выигрыше и избегают конфликтов, пишет «Стерлеград».