Сода творит чудеса: этот способ спасет даже старую говядину

Многие думают, что говядину способен приготовить только профессионал. В неумелых руках это мясо может стать жестким, как подошва. Даже опытные хозяйки впадают в панику, когда дело касается говядины. А неискушенные кулинары вовсе стараются обходить ее стороной.

Мало кто знает, что есть простой способ получить нежнейшее мясо. Перед готовкой кусок говядины нужно как следует обмазать содой и поместить в холодильник. Через два часа его нужно помыть и можно приступать к готовке.

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Источник: vnimanie.pro