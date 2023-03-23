Названы четыре самых опасных дня в апреле 2023 года: масса негатива и ссоры

6 апреля будет полнолуние. По словам астрологов, в этот день может создаться ощущение, что все идет правильно, но на самом деле вероятность совершить ошибку будет особенно высокой. Эксперт отметил, что нужно подумать о здравом смысле и быть особенно аккуратными.

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А вот 11 апреля Венера перейдет в знак Близнецы, а Солнце будет в соединении с Юпитером. Такая перестройка отразится на людях. Некоторые лишатся части сил, а также столкнуться с массой негатива. Поэтому астрологи рекомендуют в этот день постараться не общаться с незнакомцами. Более того, стоит отложить деловые встречи, так как есть большая вероятность ссор.

20 апреля случится кольцеобразное полное затмение Солнца. Астрологи предупредили, что это самый опасный и непредсказуемый день месяца. Поэтому нужно быть готовыми ко всему, так как события будут иметь неопределенность. Повысится риск получения переломов, заболеваний или аварий.

Уже 21 апреля стартует начало ретроградного движения Меркурия, которое продлится до 14 мая. Многие уже знают, что это сложный период. Астрологи просят меньше рисковать и больше экономить. Лучше не разбрасываться деньгами, а также стоит отложить новые проекты, так как с большей долей вероятности они будут провальными.