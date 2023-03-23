Зачем при стирке нужно выливать в отсек для кондиционера 4 ложки уксуса: вы поразитесь эффекту

Добавив яблочный уксус в отсек стиральной машинки для кондиционера, вы добьетесь сразу нескольких эффектов.

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Во-первых, уксус сработает, как кондиционер для белья и уберет все запахи с одежды. Во-вторых, он выведет трудновыводимые пятна вроде вина, косметики, кофе, пота. В-третьих, уксус смягчит воду, благодаря чему вы получите более мягкую ткань после стирки.

Итак, в отсек для кондиционера нужно добавить 50-100 миллилитров уксуса. Далее – стирать как обычно.

Стоит учесть, что белье приобретет после стирки запах уксуса, но он быстро уйдет после сушки.

И не забываем оставлять дверцу машинки, приоткрытой после ее работы, чтобы запах не застаивался внутри и не образовывалась плесень.

Источник: ivd.ru