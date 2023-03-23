Новая схема мошенников: пострадают владельцы карт

Стало известно о новых мошеннических схемах. Теперь доверчивые граждане рискуют не только своими финансами, но и свободой.

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал о том, что злоумышленники вовлекают своих жертв в незаконную деятельность по обналичиванию украденных денежных средств. Аферисты обещают россиянам стабильный заработок, но вместо ежемесячного дохода жертвы мошенников могут получить большие неприятности.

«Меры, принимаемые игроками и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступниками. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками», — говорит Ревякин.

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Источник: rbc.ru, vnimanie.pro