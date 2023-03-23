Полейте сахарным раствором цветы, и вы не узнаете их: начнут бузить, как в джунглях!

Обычный сахар может стать великолепной подкормкой для комнатных растений. В почве он распадается на глюкозу и фруктозу.

Фруктоза их мало интересует, а вот глюкоза может стать мощным источником энергии для большинства важных процессов жизнедеятельности растений. К примеру, дыхания, поглощения питательных веществ.

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К тому же глюкоза — универсальный строительный материал, который помогает формировать сложнейшие органические молекулы

Весной очень полезно поливать растения сахарным раствором. Он усиливает их рост, улучшает цветение и увеличивает его продолжительность.

Для приготовления сахарного раствора 1 ст.л. сахарного песка разводят в 0,6 л воды. Можно использовать и чистую глюкозу — она продаётся в аптеке: 1–2 таблетки растворяют в 1 л воды.

Подкармливать сахарным раствором рекомендуется не чаще одного раза в месяц, стараясь не переувлажнять почву, чтобы не допустить образования гнили и плесени.

Особенно любят сахарные подкормки крупные растения, в частности фикусы, но не будут против сладенького даже кактусы и суккуленты.

Источник: nkj.ru.