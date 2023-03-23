Огородный врач: как укроп может спасти ваш урожай — обязательно сажайте между грядок

Укроп — это не просто вкусная и полезная зелень, но и настоящий доктор и помощник для многих огородных культур.

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Эфирные масла укропа уничтожают многие почвенные болезнетворные бактерии и грибы. Поэтому есть смысл рассеять его между грядками, чтобы он очищал «территорию».

Кроме того, давно замечено, что на отдельные культуры он влияет особенно благотворно, создавая для них практически курортный микроклимат. Например, рядом с этим растением лучше растут и дают высокий урожай огурцы, лук и свекла.

А вот морковь укроп подавляет, не дает ей хорошо расти и укреплять корнеплоды. Так что рядом с данной культурой, укропчик лучше выдернуть и, конечно же, не сажать никогда.

Источник: ogorodum.ru