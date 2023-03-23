Вы сами сажаете его на грядках! Это растение изводит весь урожай — тихий вредитель

Садоводы много времени уделяют борьбе с сорняками, чтобы они не задушили посаженные растения и не лишили их урожая.

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Однако есть растение, которое они сажают своими руками и которое потом изводит все культуры вокруг. Речь идет о фенхеле. Микроклимат, который он создает около себя, не выносит ни одно растение. Рядом с ним не стоит ждать хорошей всхожести и урожая. Если фенхель вам необходим, планируйте грядки с ним подальше от других культур.

К слову, его сородич укроп тоже может сильно насолить. Правда отдельным культурам. Эту зелень не выносит морковь, никогда не высаживайте их рядом.

Источник: ogorodum.ru