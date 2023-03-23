Что случится, если не допить чай?

Наши предки всегда с уважением относились к чаю. Считалось, что напиток наполняет человека силой и здоровьем. Славянские народы верили, что если не допить все до последней капли, то человека начнут преследовать всевозможные беды и напасти.

Если не допить чай в гостях — рискуете потерять бодрость и энергию. Напиток, оставленный в отчем доме, приведет к расставанию с дорогим человеком.

Допивать за другими — тоже плохая идея: вместе с чаем можете забрать чужие неприятности.

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Источник: vnimanie.pro