Какое дерево малина на дух не переносит: а вы не понимали, почему плохой урожай!

Малина редко капризничает и обычно растет сама по себе, нуждаясь лишь в элементарном и нечастом уходе.

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Но и она иногда начинает сопротивляться и показывать характер, не желая давать урожай, на который вы рассчитывали. Прежде, чем начать опрыскивать кусты раствором от паразитов и вредителей, хорошенько осмотритесь вокруг.

Если на малине нет видимых причин в виде вредителей и болезней, вполне вероятно, что ей просто не нравится сосед, а точнее, соседка.

Малина не любит микроклимат, который создают около себя яблони. И если рядом с кустом растет это плодоносящее дерево, вполне вероятно, что они просто не желают уживаться вместе. Рассадите их, и вы увидите, что урожай малины станет лучше.

Источник: ogorodum.ru