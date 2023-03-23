Никогда не садите рядом с морковкой эту зелень! «Сожрет» ее своими парами – а кажется милой

Укроп – безобидная и даже полезная во многих смыслах зелень. Многие садоводы используют его свойства для повышения урожайности.

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Например, очень хорошо растут огурцы, если рядом с ними посадить укроп. Зелень создает для культуры благоприятный микроклимат, в котором она дает завидный рост и отличный урожай.

Но для моркови соседство укропа оказывается губительным. Он замедляет ее рост, мешает развитию корнеплода. В итоге вы получите совсем не тот урожай, на который рассчитывали.

Поэтому увидев рядом с грядками моркови укроп, безжалостно вырывайте его и никогда не садите рядом сами. Анис, к слову, действует на морковь столь же неблагоприятно.

Источник: ogorodum.ru