Какие льготы положены предпенсионерам в 2023 году

Какие льготы положены предпенсионерам в 2023 году

Статус «предпенсионер». Фото: Global Look Press

Люди предпенсионного возраста имеют право на различные налоговые послабления.

Обзавестись положенным статусом предпенсионера можно за пять лет до выхода на пенсию. При этом стоит учитывать обязательное условие: у пожилого гражданина РФ должен быть достаточный стаж работы либо звание ветерана военной службы или ветерана труда.

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Подтвердить статус предпенсионера можно, сделав запрос на «Госуслугах» через подтвержденную учетную запись. При необходимости получить справку можно и на бумаге — для этого нужно обратиться в МФЦ.

Какие льготы предоставляются предпенсионарам 

  • Они имеют право не уплачивать налог на имущество и получить вычет на земельный налог.
  • Еще одно из преимуществ — увеличенный размер пособия по безработице.
  • Статус предпенсионера также защищает человека от незаконного увольнения или отказа в приеме на работу.

За несправедливое решение работодателю может грозить ответственность вплоть до уголовной. 

  • У предпенсионеров есть возможность получить безусловную обязательную долю в наследстве.

Кроме того, в зависимости от региона у предпенсионеров есть право на другие льготы. Им могут, в частности, оплатить услуги ЖКХ и капремонта или дать возможность льготного проезда в городском транспорте.

По материалам vm.ru

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