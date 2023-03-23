Какие льготы положены предпенсионерам в 2023 году

Обзавестись положенным статусом предпенсионера можно за пять лет до выхода на пенсию. При этом стоит учитывать обязательное условие: у пожилого гражданина РФ должен быть достаточный стаж работы либо звание ветерана военной службы или ветерана труда.

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Подтвердить статус предпенсионера можно, сделав запрос на «Госуслугах» через подтвержденную учетную запись. При необходимости получить справку можно и на бумаге — для этого нужно обратиться в МФЦ.