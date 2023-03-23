Какие льготы положены предпенсионерам в 2023 году

Обзавестись положенным статусом предпенсионера можно за пять лет до выхода на пенсию. При этом стоит учитывать обязательное условие: у пожилого гражданина РФ должен быть достаточный стаж работы либо звание ветерана военной службы или ветерана труда.
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Подтвердить статус предпенсионера можно, сделав запрос на «Госуслугах» через подтвержденную учетную запись. При необходимости получить справку можно и на бумаге — для этого нужно обратиться в МФЦ.
Какие льготы предоставляются предпенсионарам
- Они имеют право не уплачивать налог на имущество и получить вычет на земельный налог.
- Еще одно из преимуществ — увеличенный размер пособия по безработице.
- Статус предпенсионера также защищает человека от незаконного увольнения или отказа в приеме на работу.
За несправедливое решение работодателю может грозить ответственность вплоть до уголовной.
- У предпенсионеров есть возможность получить безусловную обязательную долю в наследстве.
Кроме того, в зависимости от региона у предпенсионеров есть право на другие льготы. Им могут, в частности, оплатить услуги ЖКХ и капремонта или дать возможность льготного проезда в городском транспорте.
По материалам vm.ru