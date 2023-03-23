«Американец» пошел в рост — доллар «душит» рубль! Опубликован курс валют на 23 марта

«Американец» пошел в рост - доллар «душит» рубль! Опубликован курс валют на 23 марта

Доллар. Фото: Global Look Press

Актуальный курс валют обнародовал Центральный банк России.

ЦБ России опубликовал курс валют на четверг, 23 марта. Согласно свежим данным, доллар поднялся на 11 копеек до 76,95 рубля. Евро подрос на 42 копейки и теперь стоит 82,96 рубля.

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На этом фоне рубль продолжает свое падение, и это несмотря на коррекцию цен на нефть и начало налогового периода.

Финансовые аналитики полагают, что это явление связано с поиском нового долгосрочного баланса спроса и предложения на валюту.

Ранее эксперты назвали продукты, которые подорожают на 10%.

По материалам «А теперь внимание!»

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