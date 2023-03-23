Тотальный запрет через 11 дней! Россиян с валютой ошеломили неожиданным решением

Те россияне, на счетах которых есть валюта, получили новое предупреждение. Малоприятное решение было озвучено одним из крупных банков. В чем его смысл?

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Уже через 11 дней — с 3 апреля — Райффайзенбанк повышает минимальную сумму валютных переводов до 50 тысяч долларов или евро.

При этом уточняется, что такие условия будут действовать для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и тех, кто занимается частной практикой.

Представители банка уточнили, что подобное решение стало ответной реакцией на усиление требований к проведению платежей на стороне банков-корреспондентов.

Согласно этому, уже с 3 апреля банк запретит переводить валюту на сумму менее 50 тысяч у.е.

По материалам «РИА Новости», «А теперь внимание!»