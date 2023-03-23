Слижет, как конфету! Как активированным углем убрать сложный нагар со сковороды

Все знают, что активированный уголь является сорбентом. Однако он умеет работать очистителем не только в области физиологии. Этими таблетками легко можно убрать даже самый сложный нагар со сковороды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Возьмите 10 таблеток активированного угля и 3 стакана воды. Измельчите таблетки, залейте их водой, подождите, пока растворятся.

Далее вылейте получившийся раствор в сковороду. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

Протрите поверхность губкой, смоченной в средстве для мытья посуды.

Источник: atvmedia.ru