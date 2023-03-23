Пора закупиться впрок! Названы продукты, которые скоро взлетят в цене — дороговизна бьет по кошельку

Ценовая политика разных супермаркетов может отличаться. Так, стоимость продуктов питания может разниться — где-то она ниже, а где-то в разы превышает привычные нормы. В погоне за дешевизной сограждане стараются запастись припасами по «старым» ценам. Многие экономят благодаря акциям и сезонным скидкам на товары.

Еще больше полезных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Николай Перепелкин поделился мнением о том, что в скором времени ряд продуктов, в том числе и овощи, подскочат в цене.

Такое явление эксперт отнес к сезонным. И в первую очередь, удорожание связано с логистическими издержками — прошлогодний урожай заканчивается, импорт не растет, а тепличное выращивание затруднено.

Отсюда и рост цен на многие продукты питания. В этом списке: картошка, лук, морковь, кофе. При этом эксперт считает, что подорожание будет незначительным и составит всего 10%.

По материалам «Прайм», «А теперь внимание!»