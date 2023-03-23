Аналитики поменяли прогнозы: рубль улетит вниз, люди бегут в банки

В связи с падением цен на нефть многие аналитики пересмотрели свои прогнозы в отношении российской валюты. Некоторые считают, что в ближайшее время рубль упадет до 82 рублей за доллар.

По их мнению, с начала года рубль уже ослаб к доллару на 10%.

Те же «Тинькофф инвестиции» изначально закладывали курс 67–70 рублей за доллар, то сейчас изменили на 74–78.

«Промсвязьбанк» и вовсе делает прогноз до 82 рублей за доллар.

Люди, зарабатывающие на разнице валют, срочно кинулись в банки после таких новостей.

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