Новый курс доллара вызвал оторопь у валютчиков: ждали повышения, а он подешевел

Валютчики оторопели, увидев утренние итоги валютных торгов на Московской бирже. Доллар после стабильного повышения неожиданно потерял сразу 30 копеек, придя к финишу с цифрой в 76,76 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Этим валютный сюрприз не закончился, поскольку евро внезапно решил подрасти на 39 копеек — теперь он стоит 83,59 рубля.

А вот юань почти не удивил, прибавив символические 3 копейки, дойдя до показателя в 11,22 рубля.

Отметим, что развитие юаня и евро выглядит вполне ожидаемо, а вот доллар своим поведением опроверг прогнозы финансовых экспертов, ведь от «американца» ждали очередного повышения.

Источник: 1prime.ru