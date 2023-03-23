Что можно еще делать теркой: скрытые функции, о которых вы не знали

Нередко хозяйки применяют терку в полсилы, используя две ее стороны с каплевидными дырками, натирая на них овощи и прочие продукты. На самом деле функций у терки гораздо больше.

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Например, сторона с вывернутыми наружу колючками отлично очищает рыбу без разбросанной по всей кухне чешуи. Положите терку колючками наверх и потрите по ним рыбу. Она будет очищена в два счета!

Также на ней отлично снимается цедра и измельчаются все твердые продукты (от сыра до сухарей).

А еще хитрые хозяйки удаляют при помощи этих колючек темные части со своих подгоревших печенек, пряников и песочных пирогов. Потер — и все супер!

Самая популярная сторона терки для измельчения овощей и яиц (капли) быстро снимет с веточек петрушки или кинзы листочки. Воткните стебель в дырочку и дерните снизу — готово!