Что можно еще делать теркой: скрытые функции, о которых вы не знали

Что можно еще делать теркой: скрытые функции, о которых вы не знали

Терка. Фото: соцсети

Хозяйки иногда не догадываются, какое сокровище есть у них на кухне.

Нередко хозяйки применяют терку в полсилы, используя две ее стороны с каплевидными дырками, натирая на них овощи и прочие продукты. На самом деле функций у терки гораздо больше.

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Например, сторона с вывернутыми наружу колючками отлично очищает рыбу без разбросанной по всей кухне чешуи. Положите терку колючками наверх и потрите по ним рыбу. Она будет очищена в два счета!

Также на ней отлично снимается цедра и измельчаются все твердые продукты (от сыра до сухарей).

А еще хитрые хозяйки удаляют при помощи этих колючек темные части со своих подгоревших печенек, пряников и песочных пирогов. Потер — и все супер!

Самая популярная сторона терки для измельчения овощей и яиц (капли) быстро снимет с веточек петрушки или кинзы листочки. Воткните стебель в дырочку и дерните снизу — готово!

Боковые широкие прорези на терке можно эффективно использовать не только для шинкования капусты и других овощей, но и для нарезки сыра. А слайсы лука тут получаются просто отличными! Захотели чипсы — нарежьте на терке картошку! Ломтики получатся тоненькими и аккуратными.

И не забудьте смазать терку маслом перед использованием — продукты легко снимутся с поверхности, а кусочки никогда не присохнут, даже если помыть ее не сразу.

Источник: Дзен-канал «Она знает»

Терка отлично очистит рыбу. Фото: соцсети

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