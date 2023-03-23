Почему никогда нельзя сажать рядом черную, красную и белую смородину: изводят друг друга

Разные виды смородины плохо переносят друг друга. Если рядом посадить, к примеру, красную, черную и белую, они будут негативно влиять друг на друга, подавляя рост, цветение и плодоношение.

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Как только вы рассадите «конкуренток», они почувствуют себя отлично и тут же пойдут в рост, радуя вас урожаем.