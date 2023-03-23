Самая странная сторона терки: рассказываем, зачем созданы эти колючки — никто не знает

Почти у каждого россиянина на кухне есть четырехгранная терка, одна из сторон которой состоит из странных вывернутых колючек. Ей мало кто пользуется или применяют вовсе не по назначению.
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Кто-то пытается натереть на ней чеснок, ломая ногти и разрывая кожу на своих руках. На самом же деле эта сторона терки предназначена для измельчения сухих продуктов в пыль.
Например, твердых сыров, мускатного ореха, корицы, корня имбиря, сухарей. Используют также эту сторону терки для снятия цедры с лимонов и апельсинов.
Есть у этой терки и еще одна функция, про которую почти никто не знает, — это снятие чешуи с рыбы. Терку не нужно ставить на стол, водите ей по рыбе. Процесс проходит очень быстро и эффективно, а чешуя не разлетается в стороны, как это часто бывает при работе с ножом.
Источник: YouTube-канал «Буду знать»
Терка. Фото: соцсети