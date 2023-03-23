«Тинькофф» остановил переводы: рассказываем куда и почему

«Тинькофф банк» остановил валютные переводы в Сербию, Монголию и Боснию из-за санкций Запада.

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Финансово-кредитная организация в настоящий момент не может сказать, когда операции в их системе вновь станут доступны.

Переводы невозможны в указанные страны ни в евро, ни в долларах. В «Тинькофф» пояснили, что из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому банк решил не рисковать деньгами своих клиентов и временно отменил выполнение данных операций.