Какого дна достигнет доллар уже в ближайшее время: честный курс со смешными цифрами

Согласно последним биржевым данным доллар достиг курса в 77,06 рубля, прибавив на торгах сразу 40 копеек. Некоторые аналитики ждут уже на этой неделе достижения им цифры в 80 рублей.
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Однако это явление временное, полагают другие эксперты. При ряде позитивных факторов, которые вполне реальны уже в ближайшие месяца доллар способен упасть до 65,6–72,5 рубля.
Директор группы суверенных и региональных рейтингов Дмитрий Куликов и старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Елена Анисимова считают, что курс доллара может измениться до этих цифр при восстановлении объема добычи нефти и увеличении ее стоимости.
Источник: 1prime.ru.