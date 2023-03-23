Какого дна достигнет доллар уже в ближайшее время: честный курс со смешными цифрами

Согласно последним биржевым данным доллар достиг курса в 77,06 рубля, прибавив на торгах сразу 40 копеек. Некоторые аналитики ждут уже на этой неделе достижения им цифры в 80 рублей.

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Однако это явление временное, полагают другие эксперты. При ряде позитивных факторов, которые вполне реальны уже в ближайшие месяца доллар способен упасть до 65,6–72,5 рубля.