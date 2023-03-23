Какие растения не выносит яблоня: никогда не сажайте их рядом – урожая не будет

Какие растения не выносит яблоня: не ждите от нее урожая, пока они рядом

Яблоня. Фото: Global Look Press

Они воздействуют на дерево подавляюще.

В биологическом мире существует такое понятие как аллелопатия. Это способность одних организмов выделять вещества (фитонциды, колины, антибиотики), которые тормозят или подавляют жизнедеятельность и развитие других.

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Для яблони таким растением является малина. Впрочем, и ягода не даст большого урожая, страдая от воздействия плодоносящего дерева. Обязательно рассадите их в разные части своего сада, и вы удивитесь, как увеличится ваш урожай.

Также плохо яблоня переносит соседство с каштаном, березой, сиренью, калиной. Фенхель не выносит почти ни одна культура, хорошенько подумайте, где его можно разместить или вообще откажитесь от растения.

Источник: ogorodum.ru

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