«Главное – не переборщить»: эксперт назвала средство, помогающее перекрыть синяки под глазами

Стало известно, как перекрыть синяки под глазами.

Эксперт посоветовала наносить под глаза консилер персикового оттенка. Если не использовать много средства, можно искусно убрать нежелательные пятна под глазами.

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