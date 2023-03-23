Валютчики ждали этого: доллар опять поднялся на торгах – можно менять достойно

Американский доллар на последних торгах вновь поднялся вверх, стабильно демонстрируя повышение уже несколько дней подряд. Эксперты предсказывают достижение 80 рублей кое-кто ждет именно этой цифры, чтобы выгодно продать его.

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А пока доллар набрал к закрытию торгов 22 марта 40 копеек, дойдя до показателя в 77,06 рубля.

Юань тоже поднялся чуть более чем на 2 копейки, до 11,19 рубля, евро – на 60 копеек, до 83,2 рубля.