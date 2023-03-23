Необычное применение лука: от пятен ржавчины не останется и следа

Стало известно, как избавиться от ржавчины при помощи обычной луковицы.

Оказалось, лук может удалить пятна ржавчины без применения бытовой химии. При помощи луковицы удастся очистить любую металлическую поверхность, не повредив ее.

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Для того, чтобы избавиться от ржавчины, нужно разрезать пополам лук. Половинками стоит натереть загрязненную поверхность. Остатки лука можно убрать влажной губкой.