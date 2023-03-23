Прибавляет годы: какая подводка для глаз испортит весь макияж

Специалист рассказала, какая подводка состарит даже молодое лицо.

Визажист напомнила, важно прокрашивать внутреннюю слизистую телесным или белым карандашом.

А вот широкие линии и черный цвет могут прибавить пару лет. Если подводка будет уходить вниз на внешних уголках глаз, то это тоже окажет эффект старения.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Эксперт посоветовала присматриваться на цвет своих глаз при выборе подводки. Для карих глаз визажист рекомендовала темно-синий оттенок. Для обладательниц зеленых глаз – темно-фиолетовый или сливовый оттенки. А вот для голубым глазам подойдет коричневая подводка. Об этом эксперт рассказала в беседе с vnimanie.pro.