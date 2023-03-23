Эти знаки зодиака – самые меркантильные: они променяют любовь на деньги

В список попали Тельцы. Они всю жизнь стремятся разбогатеть. Не удивительно, что себе в спутники они выбирают человека, которые больше будет им партнером. Для представителей этого знака зодиака не важно, есть ли любовь, если они живут в достатке и комфорте.

Также предпочитают жить хорошо Стрельцы. Они просто не могут обойтись без материальных благ. Если у представителя этого знака зодиака опустел кошелек, он без стеснения возьмет день у своего партнера. Стрельца не остановит даже, если это будет во вред второй половинке.

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Особенно ценят красивую жизнь и наряды Весы. А вот работать они совсем не любят. Поэтому представители этого зодиакального знака ищут человека, который будет работать за двоих.

«Любовь представителей этого знака максимально практична. Даже скорее это и не любовь вовсе, а потребность в удовлетворении всех самых высоких запросов. Если же вы не сможете обеспечить своих Весов, они начнут подыскивать себе более перспективного партнера», – пишет источник.

А вот Водолеи очень творческие люди. Но даже в их жизни материальная сторона играет очень важную роль. Этот знак зодиака ставит в список планов деньги в качестве необходимых достижений. Если у его партнера финансы начнут петь романсы, то чувства Водолея резко могут остыть, пишет портал FTimes.