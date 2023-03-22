Добавьте это при тушении капусты: аромат и вкус блюда впечатлит даже гурманов – просто как дважды два

Тушеная капуста - довольно простое и бюджетное блюдо, которое любят во многих семьях. Вот только во время его приготовления дом наполняется не очень приятным запахом.
Но есть один лайфхак, используя который можно устранить неприятный запах. И более того - сделать так, чтобы во время тушения капусты дом наполнялся ароматами, возбуждающими аппетит. Нужно добавить в капусту всего два простых ингредиента, и ваше блюдо станет выбором гурманов.
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Смешайте мед с горчицей и добавьте их в капусту и тушите еще полчаса под закрытой крышкой. За это время кухня наполнится медово-пряным ароматом, разжигающим аппетит.
По материалам belnovosti.by.