Добавьте это при тушении капусты: аромат и вкус блюда впечатлит даже гурманов – просто как дважды два

Тушеная капуста - довольно простое и бюджетное блюдо, которое любят во многих семьях. Вот только во время его приготовления дом наполняется не очень приятным запахом.

Но есть один лайфхак, используя который можно устранить неприятный запах. И более того - сделать так, чтобы во время тушения капусты дом наполнялся ароматами, возбуждающими аппетит. Нужно добавить в капусту всего два простых ингредиента, и ваше блюдо станет выбором гурманов.

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