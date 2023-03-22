В апреле появится неоспоримый лидер: этот знак зодиака знает, как противостоять противнику

Сила

Фото: Global Look Press

Начало нового энергетического этапа состоится в конце марта 2023 года. Это даст представителю этого знака зодиака привилегию.

В космосе постоянно происходят изменения. На этот раз астрологи предупредили, что  в конце марта 2023 года Солнце перейдет в знак Овна. Это станет началом нового энергетического этапа. По словам экспертов, ближайший месяц апрель пройдет под покровительством бога Марса, который также является божеством земледелия.

Это говорит о том, что яростная энергетика планеты дат силы  активным и целеустремленным личностям проявить себя. Они улучшат свои финансовые и социальные позиции. вырваться на передний план, значительно улучшив свои финансовые и социальные позиции.

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У представителей этого знака зодиака появится большой авторитет в обществе. Это позволит Овнам  даже стать руководителями на своей работе. Но вместе с этим появятся и недоброжелатели. Им придется противостоять, а лучшим решением станут риторические вопросы, которые надо задавать противникам.

Овнам также советуют не реагировать на подлости завистников. Своей реакцией вы можете лишь раззадорить их и развязать руки для настоящей атаки, пишет FB.RU.

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