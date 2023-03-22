Кожа будет, как у младенца: средства для ночного ухода за лицом – идеальный тон обеспечен

Хорошо использовать ночные маски, они не требуют смывания и делают лицо более мягким и увлажненным.

В ночное время можно использовать кислотный пилинг в виде сыворотки или крема. Он удаляет ороговевший слой кожи и выравнивает ее цвет. И третье средство для ночного ухода - масло для лица, которое эффективно увлажняет верхние слои кожи и убирает шелушение.

По материалам vnimanie.pro.