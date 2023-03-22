Кожа будет, как у младенца: средства для ночного ухода за лицом – идеальный тон обеспечен

Косметика для ухода за кожей

Косметика для ухода за кожей. Фото: Global Look Press

Бьюти-блогер назвала три косметических средства, которые сделают вас моложе и красивее.

Уход за кожей лица - понятие круглосуточное. Особенно не стоит пренебрегать уходовыми процедурами в ночное время.

Во время сна наш организм запускает множество восстановительных процессов, это отличный момент помочь коже омолодиться посредством косметики.

Бьюти-блогер Ольга Фокс советует начать использовать три вида косметических средств.

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Хорошо использовать ночные маски, они не требуют смывания и делают лицо более мягким и увлажненным. 

В ночное время можно использовать кислотный пилинг в виде сыворотки или крема. Он удаляет ороговевший слой кожи и выравнивает ее цвет. И третье средство для ночного ухода - масло для лица, которое эффективно увлажняет верхние слои кожи и убирает шелушение.

По материалам vnimanie.pro.

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