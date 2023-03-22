Уже завтра все может измениться: объявлен новый курс валют – лучше не видеть эти цифры

Центральный банк России каждый день публикует курсы валют на новый день. Делается это по итогам торгов на Московской бирже.

В эту среду, 22 марта, рубль вновь продолжил сдавать позиции и показал цифры, которые лучше не видеть, если вы не интересуетесь экономикой и финансами.

По итогам дня курс доллара поднялся на 11 копеек до 76,95 рубля. Евро подрос на 42 копейки и в четверг, 23 марта, будет стоить 82,96 рубля.

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