Вернут страсть и влечение в вашу жизнь: эксперты назвали пять продуктов, которые повышают либидо

Многие удивятся, что на завтрак лучше кушать овсяную кашу. Как рассказали эксперты, этот продукт питания увеличивает уровень тестостерона и эстрогена в организме, которые отвечают за сексуальное желание.

Но если вы не любите овсянку, то альтернативой могут стать куриные яйца. В их составе большое количество лецитина, который устраняет последствия стресса. Это вещество оказывает положительное влияние на влечение к партнеру.

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Еще одним открытием стало то, что в список попал чеснок. Он богат аминокислотой, которая влияет на выработку оксида азота. Благодаря этому веществу происходит расширение сосудов и усиливается кровообращение, которое способствует легкому возбуждению.

Оказались полезны для страсти зеленые черешки сельдерея. Они благоприятно влияют на либидо. Еще одним плюсом является то, что это растение помогаетбыстро избавиться от лишних килограммов. В его состав входят фитоандрогены – растительный аналог мужских гормонов, который повышает сексуальное влечение у женщин.

И также особенно полезен авокадо, который в последние годы стал часто появляться в блюдах у хозяюшек. Плод этого растения читается источником мощнейшего антиоксиданта глутатиона, который благоприятно влияет на здоровье и продлевает молодость. Также авокадо содержит большое количество витаминов А, D, Е и РР, а еще калий, которые способствуют выработке половых гормонов.Об этом пишет Woman.