Многих заблокируют: россиян с WhatsApp расстроили неприятным сюрпризом

Уже несколько лет WhatsApp является популярным мессенджером не только в России, но за границей. Однако разработчики приложения продолжают его совершенствовать. На этот раз пользователей популярного мессенджера расстроили новой функцией. Некоторым на будет полезной, но многим принесет проблемы. Анонс опции доступен на официальном сайте приложения.
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Отмечается, что обновление катается администраторов групп. У них появится новая функция. Теперь создатели групповых чатов смогут принимать или отклонять запросы на вступление в группу по пригласительной ссылке. Таким образом, пользователей, получивших приглашение в группу, но отклоненных администратором, доступ к групповому чату будет полностью заблокирован.