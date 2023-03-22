Многих заблокируют: россиян с WhatsApp расстроили неприятным сюрпризом

Уже несколько лет WhatsApp является популярным мессенджером не только в России, но за границей. Однако разработчики приложения продолжают его совершенствовать. На этот раз пользователей популярного мессенджера расстроили новой функцией. Некоторым на будет полезной, но многим принесет проблемы. Анонс опции доступен на официальном сайте приложения.