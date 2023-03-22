Экономия гарантирована: названы самые дешевые безвизовые страны для отдыха в 2023 году

По словам эксперта, лучше летний отпуск начать планировать прямо сейчас. Он назвал самые удобные страны для поездок: асе страны СНГ, Турция, Египет и Эмираты.

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«Что касается последних, в данный момент идет активно раннее бронирование, когда всего за 10% от стоимости можно "закрепить" за собой привлекательную цену тура. В сезон она будет кратно выше», – посоветовал Артем.

Он также подчеркнул, что эти направления действительно вполне бюджетные. Эксперт подчеркнул, что страны СНГ также становятся все более популярным направлением.