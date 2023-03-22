Экономия гарантирована: названы самые дешевые безвизовые страны для отдыха в 2023 году

В последние годы россиянам стало сложнее путешествовать. Получить шенгенскую визу проблематично: нужно потратить много времени и собрать кипу бумаг. Также Европа закрыла небо для отечественных самолетов, поэтому отправится в отдаленные страны можно лишь с пересадками. Но основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель. назвал страны, куда виза не нужна.
По словам эксперта, лучше летний отпуск начать планировать прямо сейчас. Он назвал самые удобные страны для поездок: асе страны СНГ, Турция, Египет и Эмираты.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Что касается последних, в данный момент идет активно раннее бронирование, когда всего за 10% от стоимости можно "закрепить" за собой привлекательную цену тура. В сезон она будет кратно выше», – посоветовал Артем.
Он также подчеркнул, что эти направления действительно вполне бюджетные. Эксперт подчеркнул, что страны СНГ также становятся все более популярным направлением.
«Побережье Каспия активно облагораживается. Это увеличивает популярность таких стран, как Азербайджан и Казахстан в летний период», — рассказал эксперт, пишет «А теперь внимание!».