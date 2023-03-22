Решение принято: пожилым россиянам выплатят по 10 тысяч рублей

В России есть выплаты для пенсионеров. Многие получают не только основные выплаты, но и дополнительные. Так, уже в апреле некоторые пожилые россияне получат дополнительно по 10 тысяч рублей от государства.
На такую выплату могут рассчитывать не все. Эксперты озвучили, кто сможет получить выплату.
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Дело в том, что деньги переведут к празднику ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также и приравненным к ним категории граждан. Нужно знать, что в ветеранам ВОВ приравнены труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших на фронте, узники концлагерей.
А также в некоторых регионах существуют и дополнительные выплаты к празднику. Деньги придут уже с апрельской пенсией, пишет «МК».