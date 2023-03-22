Решение принято: пожилым россиянам выплатят по 10 тысяч рублей

В России есть выплаты для пенсионеров. Многие получают не только основные выплаты, но и дополнительные. Так, уже в апреле некоторые пожилые россияне получат дополнительно по 10 тысяч рублей от государства.

На такую выплату могут рассчитывать не все. Эксперты озвучили, кто сможет получить выплату.