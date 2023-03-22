Путевки в детские лагеря: ждать ли частичную компенсацию

Стало известно, что в этом году компенсации за путевки в детские лагеря ждать не стоит.

По словам депутата Госдумы Нины Останиной: она обращалась с этой проблемой к правительству, но изменить ситуацию не удалось.

«Мы просили продлить. Но, к сожалению, нас не услышали и меру не продлили на 2023 год. Без объяснений причины <…> Пять миллиардов выдали на «Артек», «Океан», «Смену». Но там смогут отдохнуть всего 30 тысяч детей. А у нас нуждаются в отдыхе 18,5 миллиона. Нужны загородные лагеря, льготы. Не предусмотрено выделение денег на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ни на малообеспеченных», — говорит Останина.

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Источник: utro-novosti.ru, «А теперь внимание!»