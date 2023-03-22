Пункты выдачи заказов Wildberries будут работать в штатном режиме, заверили в Госдуме

Пункты выдачи заказов Wildberries в России будут работать в штатном режиме. В этом журналистов заверил депутат Госдумы Дмитрий Гусев по итогам встречи парламентариев с представителями маркетплейса.
«Посылки будут доставляться, пункты выдачи будут работать. Все вопросы переведены в рабочий режим. Считаю, что мы за неделю сделали все вместе — вместе с компанией, пунктами выдачи заказов — большую работу», — цитирует депутата ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые пункты выдачи Wildberries закрываются с 15 марта. Причиной стали штрафы, которые сотрудники этих точек должны были заплатить компании. Маркетплейс подтвердил закрытие нескольких пунктов выдачи заказов, но позже разблокировал их.
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Гусев рассказал, что из 12 спорных вопросов по четырем достигнута полная договоренность. По остальным есть план совместной работы для компании и пунктов выдачи заказов. Есть конкретные сроки, все предложения и замечания обсуждаются в рабочем режиме.
Он также подчеркнул, что в России необходимо принять закон об электронной торговле. Так как отношения, в которых находятся маркетплейсы и продавцы, поставщики и пункты выдачи заказов, отличаются от отношений в обычной торговле. Соответствующая работа будет начата депутатами в ближайшее время.