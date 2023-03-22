«Потеря работы, развод»: таролог Артемьева предупредила, какие знаки зодиака окажутся на грани краха в апреле

Близнецам апрель принесет перемены как в лучшую, так и в худшую сторону. Не повезет скромным Близнецам, тем, кто чужие нужды ставит выше своих. Им планеты в очередной раз настучат по голове, чтобы воспитать толику здорового эгоизма. Удары могут быть очень тяжелыми: потеря работы, проблемы со здоровьем, развод. В любом случае эти проблемы ударят по кошельку, так как поток денег пойдет в иное русло.

Близнецам, не склонным считаться с чужими желаниями, судьба подарит положительные перемены. Не потеря работы, а новое предложение, не проблемы со здоровьем, а возможность подлечить хронические заболевания, не развод, а выход из токсичных отношений.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Весам в апреле будет очень трудно. Резко вырастут траты, а доходы, напротив, будут сокращаться. Особенно тяжело придется Весам, которые работают на себя. Если есть штат, но придется провести сокращения, взять на себя обязанности уволенных сотрудников. Период очень непростой. Иногда будет казаться, что лучше все бросить и пойти работать на дядю. Это обманчивое впечатление. Помните, что бросить вы всегда успеете, а сейчас боритесь. Очень скоро — уже в конце июля — разрушительное влияние планет уйдет из вашей жизни.

Дева будет переживать период не банкротства, конечно, но финансовых затруднений. Ей будет непривычно искать скидки в магазинах и выбирать горящие туры. Для Дев — это показатель не нищеты, но бедности. Финансовая энергия пока у них иссякла. Нет сил даже на привлечение потоков из вне. Несколько месяцев выдадутся сложными, но уже в начале июля Девы вернут себе свое финансовое состояние.

Справка Teleprogramma.pro:

Алисия Артемьева — таролог.